Руслан Хадаркевич - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Руслан
|Фамилия
|Хадаркевич
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Руслан
|Фамилия
|Хадаркевич
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белоруссия
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.03.2023
|1' -90'
|Румыния
|2:1
|Белоруссия
|63'
|25.03.2023
|Был в запасе
|Белоруссия
|0:5
|Швейцария