Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Руслан Хадаркевич - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Руслан
    Фамилия Хадаркевич
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Родной город Минск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 июня 1993 (29 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Белоруссия 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.03.2023 1' -90' Румыния 2:1 Белоруссия
    63'
    25.03.2023 Был в запасе Белоруссия 0:5 Швейцария
    • Читайте нас: 