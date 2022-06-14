Артемиюс Тутишкинас - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Артемиюс
|Фамилия
|Тутишкинас
|Команда
|Кротоне
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 августа 2003 (19 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Артемиюс
|Фамилия
|Тутишкинас
|Команда
|Кротоне
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 августа 2003 (19 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Литва
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|Был в запасе
|Люксембург
|1:0
|Литва
|22.09.2022
|Был в запасе
|Литва
|1:1
|Фарерские острова
|14.06.2022
|85' -90'
|Турция
|2:0
|Литва