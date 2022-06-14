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    Артемиюс Тутишкинас - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Артемиюс
    Фамилия Тутишкинас
    Команда Кротоне
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 августа 2003 (19 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Литва 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 Был в запасе Люксембург 1:0 Литва
    22.09.2022 Был в запасе Литва 1:1 Фарерские острова
    14.06.2022 85' -90' Турция 2:0 Литва
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