Элфи МакКалмонт - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Элфи
|Фамилия
|МакКалмонт
|Команда
|Моркамб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 марта 2000 (22 года)
|Имя
|Элфи
|Фамилия
|МакКалмонт
|Команда
|Моркамб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 марта 2000 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Ирландия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.10.2021
|Был в запасе
|Болгария
|2:1
|Северная Ирландия
|09.10.2021
|Был в запасе
|Швейцария
|2:0
|Северная Ирландия
|08.09.2021
|Был в запасе
|Северная Ирландия
|0:0
|Швейцария
|02.09.2021
|82' -89'
|Литва
|1:4
|Северная Ирландия