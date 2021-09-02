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    Элфи МакКалмонт - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Элфи
    Фамилия МакКалмонт
    Команда Моркамб
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 марта 2000 (22 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Ирландия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.10.2021 Был в запасе Болгария 2:1 Северная Ирландия
    09.10.2021 Был в запасе Швейцария 2:0 Северная Ирландия
    08.09.2021 Был в запасе Северная Ирландия 0:0 Швейцария
    02.09.2021 82' -89' Литва 1:4 Северная Ирландия
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