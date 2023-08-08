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Англия. Кубок лиги
Хэрроджейт - Карлайл Юнайтед
Хэрроджейт - Карлайл Юнайтед: обзор матча 08 августа 2023
Хэрроджейт
08.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
1 : 0
Завершен
Карлайл Юнайтед
23'
С. Фоларин
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Хэрроджейт - Карлайл Юнайтед
Замена
Л. Гибсон
️️️️
L. Sutton
78'
75'
Пенальти не реализован!
R. Edmondson
71'
Замена
D. Butterworth
️️️️
Л. Планж
Замена
J. Muldoon
️️️️
С. Фоларин
68'
46'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
J. Gibson
46'
Замена
Д. Робинсон
️️️️
J. Armer
46'
Замена
C. Anthony Guy
️️️️
D. McGeouch
46'
Замена
R. Edmondson
️️️️
С. Лавелл
ГОЛ! 1:0!
С. Фоларин
Пас отдал
M. Daly
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
17
Levi Sutton
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
7
George Thomson
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
3
Joe Mattock
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
12
Сэм Фоларин
ЦФ
14
Abraham Odoh
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Карлайл Юнайтед
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
26
Бен Барклай
ЦЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
18
Jack Ellis
ЦП
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
7
Люк Планж
ЦФ
1
Tomas Holy
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
15
Taylor Charters
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Хэрроджейт
38
Lewis Thomas
ВР
14
Toby Sims
ЦЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
25
George Horbury
ЦП
33
Emmanuel Ilesanmi
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
17
Corey Whelan
ЦЗ
23
Джейден Харрис
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
19
Джек Робинсон
ЦФ
8
Callum Anthony Guy
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
1-3-5
14
Фолдс
2
Рэмси
17
10
44
14
12
Фоларин
6
3
2-3-5
6
Лавелл
26
Барклай
21
18
8
МакКалмонт
1
14
3
15
22
17
30
Гибсон
30
Гибсон
17
12
Фоларин
18
18
12
Фоларин
7
Планж
14
14
7
Планж
3
19
Робинсон
19
Робинсон
3
21
8
8
21
6
Лавелл
27
27
6
Лавелл
14
24
Магуайр
24
Магуайр
14
Остались в запасе
Хэрроджейт
Карлайл Юнайтед
38
Lewis Thomas
ВР
14
Toby Sims
ЦЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
25
George Horbury
ЦП
33
Emmanuel Ilesanmi
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
13
Gabriel Breeze
ВР
17
Corey Whelan
ЦЗ
23
Джейден Харрис
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Остались в запасе
38
Lewis Thomas
ВР
14
Toby Sims
ЦЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
25
George Horbury
ЦП
33
Emmanuel Ilesanmi
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
Остались в запасе
13
Gabriel Breeze
ВР
17
Corey Whelan
ЦЗ
23
Джейден Харрис
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Главный тренер
Грэм Каванаг
Статистика матча Хэрроджейт - Карлайл Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
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Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
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Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
2016.01.31 15:35
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
2016.01.31 15:35
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
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