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Серия А 2026/2027
Команды
Фрозиноне
Уиздом Амей
Статистика
€ 700 тыс
Уиздом Амей - статистика
Фрозиноне
11 августа 2005 (21)
#5 | Защитник
187 см
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Фрозиноне
2 : 0
20.09.2026
Комо
88' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
1 : 1
12.09.2026
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Фрозиноне
3 : 2
06.09.2026
Венеция
88' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Италия. Серия А 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фрозиноне
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Фрозиноне
2 : 0
20.09.2026
Комо
88' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
1 : 1
12.09.2026
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Фрозиноне
3 : 2
06.09.2026
Венеция
88' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
0 : 3
29.08.2026
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Фрозиноне
0 : 1
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Ювентус
Был в запасе
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