Уиздом Амей - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Уиздом
|Фамилия
|Амей
|Команда
|Болонья
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 августа 2005 (17 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Уиздом
|Фамилия
|Амей
|Команда
|Болонья
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 августа 2005 (17 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|1' -72'
|Дженоа (Генуя)
|0:1
|Болонья (Болонья)
|18.09.2021
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|6:1
|Болонья (Болонья)
|13.09.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Верона (Верона)
|28.08.2021
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|22.08.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:2
|Салернитана (Салернитана)