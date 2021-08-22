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    Уиздом Амей - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Уиздом
    Фамилия Амей
    Команда Болонья
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 августа 2005 (17 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 1' -72' Дженоа (Генуя) 0:1 Болонья (Болонья)
    18.09.2021 Был в запасе Интер (Милан) 6:1 Болонья (Болонья)
    13.09.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:0 Верона (Верона)
    28.08.2021 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 0:0 Болонья (Болонья)
    22.08.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:2 Салернитана (Салернитана)
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