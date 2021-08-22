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    Эбенезер Аннан - статистика

    #77 | Защитник
    Имя Эбенезер
    Фамилия Аннан
    Команда Болонья
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 августа 2002 (20 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.01.2022 66' -90' Верона (Верона) 2:1 Болонья (Болонья)
    28.11.2021 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:1 Болонья (Болонья)
    22.08.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:2 Салернитана (Салернитана)
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