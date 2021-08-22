Эбенезер Аннан - статистика
#77 | Защитник
|Имя
|Эбенезер
|Фамилия
|Аннан
|Команда
|Болонья
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 августа 2002 (20 лет)
|Имя
|Эбенезер
|Фамилия
|Аннан
|Команда
|Болонья
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 августа 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.01.2022
|66' -90'
|Верона (Верона)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|28.11.2021
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|0:1
|Болонья (Болонья)
|22.08.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:2
|Салернитана (Салернитана)