Роберт Любичич - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Любичич
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вена
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 июля 1999 (23 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Любичич
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вена
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 июля 1999 (23 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|12
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|2:1
|Динамо (Загреб)
|25.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|0:4
|Милан (Милан)
|69' 58'
|11.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|1:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|40'
|05.10.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:0
|Динамо (Загреб)
|14.09.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|3:1
|Динамо (Загреб)
|06.09.2022
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|1:0
|Челси (Лондон)
|24.08.2022
|1' -121'
|Динамо (Загреб)
|4:1
|Буде-Глимт (Буде)
|16.08.2022
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|1:0
|Динамо (Загреб)
|09.08.2022
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|4:2
|Лудогорец (Разград)
|44'
|02.08.2022
|1' -90'
|Лудогорец (Разград)
|1:2
|Динамо (Загреб)
|26.07.2022
|1' -90'
|Шкупи (Чаир)
|0:1
|Динамо (Загреб)
|19.07.2022
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|2:2
|Шкупи (Чаир)