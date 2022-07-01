Иброхимхалил Юлдошев - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Иброхимхалил
|Фамилия
|Юлдошев
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|171
|Имя
|Иброхимхалил
|Фамилия
|Юлдошев
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|171
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|76' - 90'
|Зенит
|3:0
|Пари НН
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|27.02.2023
|1' - 57'
|Звезда
|0:2
|Пари НН
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.07.2022
|1' -62'
|ЦСКА (Москва)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|01.07.2022
|1' -46'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
(2:4)п
|Сочи (Сочи)