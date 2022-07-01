Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Иброхимхалил Юлдошев - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Иброхимхалил
    Фамилия Юлдошев
    Команда Пари НН
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 февраля 2001 (22 года)
    Рост 171
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 76' - 90' Зенит 3:0 Пари НН Россия. Премьер-лига, 18 тур
    27.02.2023 1' - 57' Звезда 0:2 Пари НН Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пари НН 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.07.2022 1' -62' ЦСКА (Москва) 0:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    01.07.2022 1' -46' Пари НН (Нижний Новгород) 1:1
    (2:4)п    		 Сочи (Сочи)
    • Читайте нас: 
    11