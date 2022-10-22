Чуквубуике Адаму - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Чуквубуике
|Фамилия
|Адаму
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 июня 2001 (21 год)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 8,00
млн
|Имя
|Чуквубуике
|Фамилия
|Адаму
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 июня 2001 (21 год)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 79'
|Рапид
|2:4
|Зальцбург
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|63'
|26.02.2023
|1' - 64'
|Зальцбург
|2:0
|Рид
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|23.02.2023
|1' - 74'
|Рома
|2:0
|Зальцбург
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|1' - 76'
|Тироль
|1:3
|Зальцбург
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|56'
|16.02.2023
|60' - 90'
|Зальцбург
|1:0
|Рома
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|63' - 90'
|Зальцбург
|4:0
|Аустрия Л
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зальцбург
|17
|7
|2
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -79'
|Рапид (Вена)
|2:4
|Зальцбург (Зальцбург)
|63'
|26.02.2023
|1' -64'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Рид (Рид)
|19.02.2023
|1' -76'
|Тироль (Ваттенс)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|56'
|11.02.2023
|63' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|4:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|13.11.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|05.11.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|42'
|29.10.2022
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:0
|Хартберг (Хартберг)
|22.10.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|0:0
|Штурм (Грац)
|16.10.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|11' 74' 80'
|08.10.2022
|1' -80'
|Альтах (Альтах)
|2:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|72' 59'
|01.10.2022
|75' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|10.09.2022
|1' -54'
|Рид (Рид)
|0:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|15' 45' 54'
|03.09.2022
|61' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Тироль (Ваттенс)
|27.08.2022
|67' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:6
|Зальцбург (Зальцбург)
|78'
|20.08.2022
|87' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Аустрия К (Клагенфурт)
|14.08.2022
|75' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|30.07.2022
|85' -90'
|Штурм (Грац)
|2:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|22.07.2022
|70' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Аустрия (Вена)