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Команды
Лилль
Мауриц Кьергор
Статистика
€ 8 млн
Мауриц Кьергор - статистика
Лилль
26 июня 2003 (23)
#14 | Полузащитник
192 см
Дания
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
62' - 90'
73'
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
1' - 70'
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
80' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
62' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
77' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
3 : 0
13.10.2026
Лилль
72' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 0
10.10.2026
Гавр
1' - 90'
85'
Статистика по турнирам
Австрия. Бундеслига 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
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Лига Европы 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Австрия. Бундеслига 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зальцбург
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Тироль
0 : 3
16.08.2026
Зальцбург
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Вольфсберг
1 : 1
09.08.2026
Зальцбург
1' - 46'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Зальцбург
1 : 0
01.08.2026
Хартберг
Был в запасе
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