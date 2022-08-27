Николас Капалдо - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Капалдо
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 8,00
млн
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Капалдо
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 79'
|Рапид
|2:4
|Зальцбург
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|25'
|26.02.2023
|1' - 75'
|Зальцбург
|2:0
|Рид
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|19'
|23.02.2023
|1' - 83'
|Рома
|2:0
|Зальцбург
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|1' - 90'
|Зальцбург
|1:0
|Рома
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|88'
|11.02.2023
|63' - 90'
|Зальцбург
|4:0
|Аустрия Л
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зальцбург
|12
|4
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -79'
|Рапид (Вена)
|2:4
|Зальцбург (Зальцбург)
|25'
|26.02.2023
|1' -75'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Рид (Рид)
|19'
|11.02.2023
|63' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|4:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|90'
|01.10.2022
|1' -75'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|18.09.2022
|25' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|Рапид (Вена)
|10.09.2022
|1' -46'
|Рид (Рид)
|0:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|15'
|03.09.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Тироль (Ваттенс)
|27.08.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:6
|Зальцбург (Зальцбург)
|49'
|14.08.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|06.08.2022
|1' -75'
|Хартберг (Хартберг)
|0:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|61'
|30.07.2022
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|2:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|22.07.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Аустрия (Вена)