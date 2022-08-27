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    Николас Капалдо - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Николас
    Фамилия Капалдо
    Команда Зальцбург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 сентября 1998 (24 года)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 8,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 79' Рапид 2:4 Зальцбург Австрия. Бундеслига, 20 тур
    25'
    26.02.2023 1' - 75' Зальцбург 2:0 Рид Австрия. Бундеслига, 19 тур
    19'
    23.02.2023 1' - 83' Рома 2:0 Зальцбург Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 1' - 90' Зальцбург 1:0 Рома Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    88'
    11.02.2023 63' - 90' Зальцбург 4:0 Аустрия Л Австрия. Бундеслига, 17 тур
    90'
    Статистика по турнирам
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