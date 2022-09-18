Кевин Тшиемб - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Тшиемб
|Команда
|Брондбю
|Состав
|Основной
|Родной город
|Копенгаген
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Тшиемб
|Команда
|Брондбю
|Состав
|Основной
|Родной город
|Копенгаген
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Люнгбю
|1:0
|Брондбю
|Дания. Суперлига, 20 тур
|79'
|27.02.2023
|1' - 90'
|Мидтьюлланд
|0:1
|Брондбю
|Дания. Суперлига, 19 тур
|83'
|19.02.2023
|1' - 90'
|Брондбю
|5:2
|Хорсенс
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брондбю
|17
|1
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:0
|Брондбю (Бреннбю)
|79'
|27.02.2023
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:1
|Брондбю (Бреннбю)
|83'
|19.02.2023
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|5:2
|Хорсенс (Хорсенс)
|13.11.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|0:2
|Виборг (Виборг)
|59'
|06.11.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Брондбю (Бреннбю)
|30.10.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|3:2
|Ольборг (Ольборг)
|23.10.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|2:2
|Брондбю (Бреннбю)
|09.10.2022
|1' -77'
|Рандерс (Рандерс)
|2:3
|Брондбю (Бреннбю)
|73' 63' 77'
|02.10.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|3:3
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|18.09.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Брондбю (Бреннбю)
|11.09.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|2:2
|Рандерс (Рандерс)
|04.09.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:2
|Брондбю (Бреннбю)
|29.08.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|0:2
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|21.08.2022
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|2:1
|Брондбю (Бреннбю)
|14.08.2022
|69' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|2:0
|Оденсе (Оденсе)
|07.08.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|4:1
|Брондбю (Бреннбю)
|43'
|31.07.2022
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:0
|Брондбю (Бреннбю)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|1:3
|Нордшелланд (Фарум)
|17.07.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:0
|Орхус (Орхус)