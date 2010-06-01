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    Антон Власов - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Антон
    Отчество Васильевич
    Фамилия Власов
    Состав Основной
    Родной город Усть-Лабинск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 мая 1989 (33 года)
    Рост 187
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.06.2010 1' -90' Балтика (Калининград) 0:0 Волга (Нижний Новгород)
    01.06.2010 1' -90' Петротрест (Сочи) 1:1 Волга (Нижний Новгород)
    86'
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