Эндрю Омобамиделе - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Эндрю
|Фамилия
|Омобамиделе
|Команда
|Норвич Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Эндрю
|Фамилия
|Омобамиделе
|Команда
|Норвич Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|87' - 90'
|Миллуолл
|2:3
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|85' - 90'
|Норвич Сити
|2:0
|Кардифф
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|21.02.2023
|87' - 90'
|Норвич Сити
|3:1
|Бирмингем Сити
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|18.02.2023
|1' - 46'
|Уиган Атлетик
|0:0
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|14.02.2023
|1' - 90'
|Норвич Сити
|3:1
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Бристоль Сити
|1:0
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|78'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Норвич Сити
|25
|1
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|87' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:3
|Норвич Сити (Норвич)
|25.02.2023
|85' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:0
|Кардифф (Кардифф)
|21.02.2023
|87' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|18.02.2023
|1' -46'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:0
|Норвич Сити (Норвич)
|14.02.2023
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|11.02.2023
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:0
|Норвич Сити (Норвич)
|78'
|04.02.2023
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|0:3
|Бернли (Бернли)
|16'
|21.01.2023
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|2:4
|Норвич Сити (Норвич)
|14.01.2023
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:4
|Норвич Сити (Норвич)
|02.01.2023
|74' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|0:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|30.12.2022
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Рединг (Рединг)
|26.12.2022
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|2:1
|Норвич Сити (Норвич)
|17.12.2022
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|10.12.2022
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|0:1
|Норвич Сити (Норвич)
|15.10.2022
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:1
|Норвич Сити (Норвич)
|08.10.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:3
|Престон (Престон)
|04.10.2022
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|1:1
|Норвич Сити (Норвич)
|83'
|01.10.2022
|1' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:1
|Норвич Сити (Норвич)
|17.09.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|14.09.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|03.09.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:0
|Ковентри (Ковентри)
|30.08.2022
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:2
|Норвич Сити (Норвич)
|63' 71'
|27.08.2022
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:1
|Норвич Сити (Норвич)
|19.08.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:0
|Миллуолл (Лондон)
|16.08.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|13.08.2022
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:1
|Норвич Сити (Норвич)
|23'
|06.08.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|30.07.2022
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|1:0
|Норвич Сити (Норвич)