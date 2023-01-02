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    Эндрю Омобамиделе - статистика

    #44 | Защитник
    Имя Эндрю
    Фамилия Омобамиделе
    Команда Норвич Сити
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 июня 2002 (20 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 87' - 90' Миллуолл 2:3 Норвич Сити Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 85' - 90' Норвич Сити 2:0 Кардифф Англия. Чемпионшип, 34 тур
    21.02.2023 87' - 90' Норвич Сити 3:1 Бирмингем Сити Англия. Чемпионшип, 29 тур
    18.02.2023 1' - 46' Уиган Атлетик 0:0 Норвич Сити Англия. Чемпионшип, 33 тур
    14.02.2023 1' - 90' Норвич Сити 3:1 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 1' - 90' Бристоль Сити 1:0 Норвич Сити Англия. Чемпионшип, 31 тур
    78'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Норвич Сити 25 1 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 87' -90' Миллуолл (Лондон) 2:3 Норвич Сити (Норвич)
    25.02.2023 85' -90' Норвич Сити (Норвич) 2:0 Кардифф (Кардифф)
    21.02.2023 87' -90' Норвич Сити (Норвич) 3:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    18.02.2023 1' -46' Уиган Атлетик (Уиган) 0:0 Норвич Сити (Норвич)
    14.02.2023 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 3:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    11.02.2023 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:0 Норвич Сити (Норвич)
    78'
    04.02.2023 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 0:3 Бернли (Бернли)
    16'
    21.01.2023 1' -90' Ковентри (Ковентри) 2:4 Норвич Сити (Норвич)
    14.01.2023 1' -90' Престон (Престон) 0:4 Норвич Сити (Норвич)
    02.01.2023 74' -90' Норвич Сити (Норвич) 0:1 Уотфорд (Уотфорд)
    30.12.2022 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 1:1 Рединг (Рединг)
    26.12.2022 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 2:1 Норвич Сити (Норвич)
    17.12.2022 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 0:2 Блэкберн (Блэкберн)
    10.12.2022 Был в запасе Суонси (Суонси) 0:1 Норвич Сити (Норвич)
    15.10.2022 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 2:1 Норвич Сити (Норвич)
    08.10.2022 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 2:3 Престон (Престон)
    04.10.2022 1' -90' Рединг (Рединг) 1:1 Норвич Сити (Норвич)
    83'
    01.10.2022 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 0:1 Норвич Сити (Норвич)
    17.09.2022 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    14.09.2022 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 3:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    03.09.2022 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 3:0 Ковентри (Ковентри)
    30.08.2022 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:2 Норвич Сити (Норвич)
    63' 71'
    27.08.2022 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 0:1 Норвич Сити (Норвич)
    19.08.2022 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 2:0 Миллуолл (Лондон)
    16.08.2022 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 2:1 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    13.08.2022 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:1 Норвич Сити (Норвич)
    23'
    06.08.2022 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 1:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    30.07.2022 1' -90' Кардифф (Кардифф) 1:0 Норвич Сити (Норвич)
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