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Серия А 2026/2027
Команды
Дженоа
Томмазо Бальданци
Статистика
€ 8,50 млн
Томмазо Бальданци - статистика
Дженоа
23 марта 2003 (23), Поджибонси
#8 | Полузащитник
170 см
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
2 : 1
20.09.2026
Дженоа
1' - 69'
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
1 : 1
12.09.2026
Фрозиноне
1' - 46'
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 4
04.09.2026
Комо
1' - 66'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Италия. Серия А 2025/2026
Молодежный чемпионат Европы 2025
Италия. Кубок 2024/2025
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Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Серия А 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
2 : 1
20.09.2026
Дженоа
1' - 69'
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
1 : 1
12.09.2026
Фрозиноне
1' - 46'
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 4
04.09.2026
Комо
1' - 66'
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
1 : 0
30.08.2026
Дженоа
1' - 78'
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
0 : 2
22.08.2026
Наполи
1' - 66'
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