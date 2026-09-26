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Испания. Сегунда
Команды
Тенерифе
Иван Чапела
Статистика
€ 500 тыс
Иван Чапела - статистика
Тенерифе
21 мая 1999 (27)
#24 | Нападающий
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 7 тур
Тенерифе
1 : 1
26.09.2026
Кадис
59' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Кастельон
5 : 0
19.09.2026
Тенерифе
1' - 46'
46'
Испания. Сегунда, 5 тур
Тенерифе
2 : 0
13.09.2026
Леганес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
05.09.2026
Тенерифе
66' - 90'
76'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тенерифе
5
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 7 тур
Тенерифе
1 : 1
26.09.2026
Кадис
59' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Кастельон
5 : 0
19.09.2026
Тенерифе
1' - 46'
46'
Испания. Сегунда, 5 тур
Тенерифе
2 : 0
13.09.2026
Леганес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
05.09.2026
Тенерифе
66' - 90'
76'
Испания. Сегунда, 3 тур
Тенерифе
0 : 1
28.08.2026
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 2 тур
Тенерифе
1 : 0
23.08.2026
Альмерия
1' - 54'
Испания. Сегунда, 1 тур
Эйбар
1 : 3
16.08.2026
Тенерифе
56' - 90'
74'
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