|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|НЕК
|27
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|0:1
|Фортуна (Ситтард)
|11.05.2022
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|3:2
|НЕК (Неймеген)
|08.05.2022
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|1:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|09.04.2022
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|0:2
|Твенте (Энсхеде)
|03.04.2022
|1' -90'
|Камбур (Лиуварден)
|1:2
|НЕК (Неймеген)
|19.03.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|0:0
|Спарта (Роттердам)
|12.03.2022
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|4:3
|НЕК (Неймеген)
|06.03.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:3
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|27.02.2022
|1' -79'
|Витесс (Арнем)
|4:1
|НЕК (Неймеген)
|19.02.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|79'
|13.02.2022
|1' -90'
|Херенвен (Херенвен)
|0:1
|НЕК (Неймеген)
|05.02.2022
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:1
|НЕК (Неймеген)
|23.01.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:4
|Фейеноорд (Роттердам)
|15.01.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|0:0
|Хераклес (Альмело)
|22.12.2021
|1' -90'
|Виллем II (Тилбург)
|0:1
|НЕК (Неймеген)
|19.12.2021
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:2
|НЕК (Неймеген)
|12.12.2021
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|05.12.2021
|1' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|2:1
|НЕК (Неймеген)
|65'
|26.11.2021
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|2:3
|Камбур (Лиуварден)
|20.11.2021
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:1
|НЕК (Неймеген)
|06.11.2021
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Херенвен (Херенвен)
|31.10.2021
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|3:0
|Гронинген (Гронинген)
|24.10.2021
|1' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|1:2
|НЕК (Неймеген)
|90'
|17.10.2021
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|0:1
|Витесс (Арнем)
|02.10.2021
|1' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|1:3
|НЕК (Неймеген)
|41'
|25.09.2021
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|5:3
|НЕК (Неймеген)
|44'
|22.09.2021
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|0:3
|Утрехт (Утрехт)
|17.09.2021
|1' -90'
|Спарта (Роттердам)
|1:1
|НЕК (Неймеген)
|12.09.2021
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|0:0
|Виллем II (Тилбург)
|29.08.2021
|1' -89'
|Хераклес (Альмело)
|0:1
|НЕК (Неймеген)
|20.08.2021
|1' -89'
|НЕК (Неймеген)
|2:0
|Зволле (Зволле)