Нуну Сантуш - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Нуну
|Фамилия
|Сантуш
|Команда
|Шарлотт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 марта 1999 (24 года)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Нуну
|Фамилия
|Сантуш
|Команда
|Шарлотт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 марта 1999 (24 года)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|67' - 90'
|Сент-Луис
|3:1
|Шарлотт
|США. МЛС, 3 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Шарлотт
|0:1
|Нью-Инглэнд Революшн
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шарлотт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|67' -90'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|3:1
|Шарлотт (Шарлотт)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Шарлотт (Шарлотт)
|0:1
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)