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    Нуну Сантуш - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Нуну
    Фамилия Сантуш
    Команда Шарлотт
    Состав Основной
    Родной город Порту
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 марта 1999 (24 года)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 67' - 90' Сент-Луис 3:1 Шарлотт США. МЛС, 3 тур
    26.02.2023 Был в запасе Шарлотт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн США. МЛС, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шарлотт 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 67' -90' Сент-Луис (Сент-Луис) 3:1 Шарлотт (Шарлотт)
    26.02.2023 Был в запасе Шарлотт (Шарлотт) 0:1 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
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