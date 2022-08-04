Велько Бирманчевич - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Велько
|Фамилия
|Бирманчевич
|Команда
|Мальме
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 марта 1998 (25 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Велько
|Фамилия
|Бирманчевич
|Команда
|Мальме
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 марта 1998 (25 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мальме
|3
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -89'
|Сивасспор (Сивас)
|0:2
|Мальме (Мальме)
|76' 21'
|18.08.2022
|1' -90'
|Мальме (Мальме)
|3:1
|Сивасспор (Сивас)
|18'
|11.08.2022
|Был в запасе
|Дюделанж (Дюделанж)
|2:2
|Мальме (Мальме)
|04.08.2022
|69' -90'
|Мальме (Мальме)
|3:0
|Дюделанж (Дюделанж)
|85'