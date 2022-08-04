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    Велько Бирманчевич - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Велько
    Фамилия Бирманчевич
    Команда Мальме
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 марта 1998 (25 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мальме 3 2 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -89' Сивасспор (Сивас) 0:2 Мальме (Мальме)
    76' 21'
    18.08.2022 1' -90' Мальме (Мальме) 3:1 Сивасспор (Сивас)
    18'
    11.08.2022 Был в запасе Дюделанж (Дюделанж) 2:2 Мальме (Мальме)
    04.08.2022 69' -90' Мальме (Мальме) 3:0 Дюделанж (Дюделанж)
    85'
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