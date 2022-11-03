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    Дамир Редзич - статистика

    #52 | Нападающий
    Имя Дамир
    Фамилия Редзич
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 марта 2003 (19 лет)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ференцварош 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 90' -90' Трабзонспор (Трабзон) 1:0 Ференцварош (Будапешт)
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