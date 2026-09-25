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Австрия. Бундеслига
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Зальцбург
Дамир Редзич
Статистика
€ 4 млн
Дамир Редзич - статистика
Зальцбург
23 марта 2003 (23)
#23 | Нападающий
179 см
Венгрия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
1' - 62'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Зальцбург
3 : 0
20.09.2026
Штурм
1' - 52'
Лига Европы, 1 тур
Левски
0 : 1
17.09.2026
Зальцбург
63' - 90'
Статистика по турнирам
Австрия. Бундеслига 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Лига наций 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Австрия. Бундеслига 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Словакия. Найк Лига 2024/2025
Лига Европы 2022/2023
Лига чемпионов 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зальцбург
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Зальцбург
3 : 0
20.09.2026
Штурм
1' - 52'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Тироль
0 : 3
16.08.2026
Зальцбург
1' - 61'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Вольфсберг
1 : 1
09.08.2026
Зальцбург
57' - 90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Зальцбург
1 : 0
01.08.2026
Хартберг
1' - 90'
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