Душан Маркович - статистика
#26 | Вратарь
|Имя
|Душан
|Фамилия
|Маркович
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|195
|Имя
|Душан
|Фамилия
|Маркович
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|195
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дечич
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -90'
|Дечич (Тузи)
|1:2
|Динамо (Минск)
|07.07.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:1
|Дечич (Тузи)