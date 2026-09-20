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Дания. Суперлига
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Орхус
Янни Серра
Статистика
€ 400 тыс
Янни Серра - статистика
Орхус
13 марта 1998 (28), Ганновер
#13 | Нападающий
193 см
Германия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Дания. Суперлига, 9 тур
Хорсенс
2 : 2
20.09.2026
Орхус
1' - 68'
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
2 : 0
13.09.2026
Орхус
1' - 60'
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
2 : 2
05.09.2026
Силькеборг
46' - 90'
88, 90'
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
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Германия. Бундеслига 2021/2022
Германия. Кубок 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Орхус
6
3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 9 тур
Хорсенс
2 : 2
20.09.2026
Орхус
1' - 68'
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
2 : 0
13.09.2026
Орхус
1' - 60'
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
2 : 2
05.09.2026
Силькеборг
46' - 90'
88, 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
2 : 1
30.08.2026
Орхус
46' - 90'
63'
Дания. Суперлига, 5 тур
Орхус
2 : 2
23.08.2026
Оденсе
72' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Виборг
2 : 1
14.08.2026
Орхус
1' - 72'
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