Янни Серра - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Янни
|Фамилия
|Серра
|Команда
|Арминия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ганновер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 марта 1998 (24 года)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Янни
|Фамилия
|Серра
|Команда
|Арминия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ганновер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 марта 1998 (24 года)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арминия
|2
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|1' -64'
|Штутгарт (Штутгарт)
|6:0
|Арминия (Билефельд)
|45'
|31.07.2022
|1' -90'
|Энгерс (Энгерс)
|1:7
|Арминия (Билефельд)
|9' 71'