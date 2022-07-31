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    Брайан Ласм - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Брайан
    Фамилия Ласм
    Команда Арминия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 ноября 1998 (24 года)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арминия 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2022 64' -90' Штутгарт (Штутгарт) 6:0 Арминия (Билефельд)
    31.07.2022 68' -90' Энгерс (Энгерс) 1:7 Арминия (Билефельд)
    86'
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