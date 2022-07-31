Брайан Ласм - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Ласм
|Команда
|Арминия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Ласм
|Команда
|Арминия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арминия
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|64' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|6:0
|Арминия (Билефельд)
|31.07.2022
|68' -90'
|Энгерс (Энгерс)
|1:7
|Арминия (Билефельд)
|86'