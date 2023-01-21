Джейми Левелинг - статистика
#40 | Нападающий
|Имя
|Джейми
|Фамилия
|Левелинг
|Команда
|Унион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нюрнберг
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 4,50
млн
|Имя
|Джейми
|Фамилия
|Левелинг
|Команда
|Унион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нюрнберг
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Унион
|0:0
|Кельн
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|26.02.2023
|63' - 90'
|Бавария
|3:0
|Унион
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|23.02.2023
|85' - 90'
|Унион
|3:1
|Аякс
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Унион
|0:0
|Шальке-04
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|16.02.2023
|Был в запасе
|Аякс
|0:0
|Унион
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|Был в запасе
|РБ Лейпциг
|1:2
|Унион
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Унион
|10
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|0:0
|Кельн (Кельн)
|26.02.2023
|63' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|3:0
|Унион (Берлин)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|11.02.2023
|Был в запасе
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|1:2
|Унион (Берлин)
|04.02.2023
|89' -90'
|Унион (Берлин)
|2:1
|Майнц (Майнц)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|0:2
|Унион (Берлин)
|25.01.2023
|84' -90'
|Вердер (Бремен)
|1:2
|Унион (Берлин)
|21.01.2023
|88' -90'
|Унион (Берлин)
|3:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|90'
|13.11.2022
|Был в запасе
|Фрайбург (Фрайбург)
|4:1
|Унион (Берлин)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|2:2
|Аугсбург (Аугсбург)
|30.10.2022
|74' -90'
|Унион (Берлин)
|2:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|90'
|23.10.2022
|63' -90'
|Бохум (Бохум)
|2:1
|Унион (Берлин)
|16.10.2022
|88' -90'
|Унион (Берлин)
|2:0
|Боруссия (Дортмунд)
|09.10.2022
|73' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|0:1
|Унион (Берлин)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|0:1
|Унион (Берлин)
|03.09.2022
|62' -90'
|Унион (Берлин)
|1:1
|Бавария (Мюнхен)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|2:1
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|0:0
|Унион (Берлин)
|06.08.2022
|71' -90'
|Унион (Берлин)
|3:1
|Герта (Берлин)
|90'