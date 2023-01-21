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    Джейми Левелинг - статистика

    #40 | Нападающий
    Имя Джейми
    Фамилия Левелинг
    Команда Унион
    Состав Основной
    Родной город Нюрнберг
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 февраля 2001 (22 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 4,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Унион 0:0 Кельн Германия. Бундеслига, 23 тур
    26.02.2023 63' - 90' Бавария 3:0 Унион Германия. Бундеслига, 22 тур
    23.02.2023 85' - 90' Унион 3:1 Аякс Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 Был в запасе Унион 0:0 Шальке-04 Германия. Бундеслига, 21 тур
    16.02.2023 Был в запасе Аякс 0:0 Унион Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 Был в запасе РБ Лейпциг 1:2 Унион Германия. Бундеслига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Унион 10 1 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 Был в запасе Унион (Берлин) 0:0 Кельн (Кельн)
    26.02.2023 63' -90' Бавария (Мюнхен) 3:0 Унион (Берлин)
    19.02.2023 Был в запасе Унион (Берлин) 0:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    11.02.2023 Был в запасе РБ Лейпциг (Лейпциг) 1:2 Унион (Берлин)
    04.02.2023 89' -90' Унион (Берлин) 2:1 Майнц (Майнц)
    28.01.2023 Был в запасе Герта (Берлин) 0:2 Унион (Берлин)
    25.01.2023 84' -90' Вердер (Бремен) 1:2 Унион (Берлин)
    21.01.2023 88' -90' Унион (Берлин) 3:1 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    90'
    13.11.2022 Был в запасе Фрайбург (Фрайбург) 4:1 Унион (Берлин)
    09.11.2022 Был в запасе Унион (Берлин) 2:2 Аугсбург (Аугсбург)
    30.10.2022 74' -90' Унион (Берлин) 2:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    90'
    23.10.2022 63' -90' Бохум (Бохум) 2:1 Унион (Берлин)
    16.10.2022 88' -90' Унион (Берлин) 2:0 Боруссия (Дортмунд)
    09.10.2022 73' -90' Штутгарт (Штутгарт) 0:1 Унион (Берлин)
    11.09.2022 Был в запасе Кельн (Кельн) 0:1 Унион (Берлин)
    03.09.2022 62' -90' Унион (Берлин) 1:1 Бавария (Мюнхен)
    20.08.2022 Был в запасе Унион (Берлин) 2:1 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    14.08.2022 Был в запасе Майнц (Майнц) 0:0 Унион (Берлин)
    06.08.2022 71' -90' Унион (Берлин) 3:1 Герта (Берлин)
    90'
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