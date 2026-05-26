Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Диксон Абиама - статистика

Рот-Вайсс
3 ноября 1998 (27), Лагос
#18 | Нападающий
184 см
Нигерия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кайзерслаутерн
10
0
0
2
0
Рот-Вайсс
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, Переходные матчи
Гройтер Фюрт
2 : 0
26.05.2026
Рот-Вайсс
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, Переходные матчи
Рот-Вайсс
1 : 0
22.05.2026
Гройтер Фюрт
70' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Шальке-04
2 : 2
25.01.2026
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Кайзерслаутерн
3 : 1
18.01.2026
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Кайзерслаутерн
2 : 3
20.12.2025
Магдебург
87' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Арминия
0 : 0
13.12.2025
Кайзерслаутерн
70' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Кайзерслаутерн
3 : 1
06.12.2025
Динамо Дрезден
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Айнтрахт
2 : 0
29.11.2025
Кайзерслаутерн
1' - 90'
78'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Кайзерслаутерн
4 : 1
23.11.2025
Хольштайн
14' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
0 : 1
08.11.2025
Герта
72' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Фортуна
1 : 1
02.11.2025
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
1 : 1
26.10.2025
Нюрнберг
69' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Карлсруэ
2 : 3
18.10.2025
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
3 : 2
04.10.2025
Бохум
66' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Падерборн
2 : 0
27.09.2025
Кайзерслаутерн
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Кайзерслаутерн
4 : 1
19.09.2025
Пройссен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гройтер Фюрт
0 : 3
14.09.2025
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Кайзерслаутерн
3 : 1
31.08.2025
Дармштадт
75' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Эльверсберг
2 : 1
22.08.2025
Кайзерслаутерн
72' - 90'
Главные новости
Кисляк прокомментировал интерес «ПСЖ»
09:48
Кисляк сказал, завидует ли он Батракову, играющему в Лиге чемпионов
09:12
1
Сафонов провел 1-й сухой матч в сборной России после перехода в «ПСЖ» – впервые за 2 года
08:59
3
Названы условия Альбы для назначения в «Родину»
08:30
2
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Назван российский футболист, способный заиграть в «Барселоне»: «Умеет на поле практически все»
01:40
7
Двух чемпионов мира 2022 года не отпустили на прощальный матч Месси
01:18
2
Червиченко – о победе России над Ираном: «Лимит на легионеров начинает приносить плоды»
00:45
10
Роналду вступил в конфликт с тренером сборной Португалии после одного матча на скамейке запасных
00:30
5
Ямаль побил рекорд Рауля в сборной Испании
Вчера, 23:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+