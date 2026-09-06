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Серия А 2026/2027
Команды
Венеция
Армель Белла Кочап
Статистика
€ 7 млн
Армель Белла Кочап - статистика
Венеция
11 декабря 2001 (24), Париж
#17 | Защитник
190 см
Германия
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Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 3 тур
Фрозиноне
3 : 2
06.09.2026
Венеция
1' - 16'
16'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Италия. Серия А 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2024/2025
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Германия. Кубок 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Венеция
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 3 тур
Фрозиноне
3 : 2
06.09.2026
Венеция
1' - 16'
16'
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
2 : 0
28.08.2026
Венеция
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Венеция
0 : 2
23.08.2026
Лечче
1' - 90'
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