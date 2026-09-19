Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 900 тыс

Эрхан Машович - статистика

Войводина
22 ноября 1998 (27), Нови Пазар
#15 | Защитник
189 см
Сербия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Сербия. Суперлига, 10 тур
Войводина
1 : 1
19.09.2026
ИМТ Белград
1' - 90'
Сербия. Суперлига, 9 тур
Партизан
2 : 3
13.09.2026
Войводина
1' - 90'
Сербия. Суперлига, 8 тур
Войводина
2 : 1
06.09.2026
Земун
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бохум
13
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Карлсруэ
1 : 2
17.05.2026
Бохум
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Бохум
1 : 1
09.05.2026
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Арминия
1 : 1
02.05.2026
Бохум
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Бохум
2 : 1
26.04.2026
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Динамо Дрезден
2 : 0
18.04.2026
Бохум
1' - 76'
34'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Бохум
4 : 1
12.04.2026
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Магдебург
4 : 1
04.04.2026
Бохум
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Бохум
2 : 3
22.03.2026
Хольштайн
1' - 71'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Герта
1 : 1
14.03.2026
Бохум
72' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Бохум
3 : 2
07.03.2026
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Фортуна
2 : 1
27.02.2026
Бохум
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Бохум
1 : 1
20.02.2026
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Бохум
0 : 0
15.02.2026
Падерборн
82' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Пройссен
1 : 1
06.02.2026
Бохум
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Бохум
2 : 0
31.01.2026
Шальке-04
82' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Эльверсберг
1 : 1
25.01.2026
Бохум
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Бохум
3 : 3
18.01.2026
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Бохум
2 : 2
20.12.2025
Карлсруэ
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Ганновер-96
0 : 0
13.12.2025
Бохум
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Бохум
1 : 0
06.12.2025
Арминия
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Гройтер Фюрт
0 : 3
29.11.2025
Бохум
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
1 : 2
21.11.2025
Динамо Дрезден
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
0 : 2
09.11.2025
Бохум
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
2 : 0
02.11.2025
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Хольштайн
1 : 1
25.10.2025
Бохум
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
3 : 2
18.10.2025
Герта
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
3 : 2
04.10.2025
Бохум
1' - 90'
55'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Нюрнберг
2 : 1
20.09.2025
Бохум
1' - 46'
34'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Падерборн
1 : 0
12.09.2025
Бохум
46' - 90'
Главные новости
Кисляк прокомментировал интерес «ПСЖ»
09:48
Кисляк сказал, завидует ли он Батракову, играющему в Лиге чемпионов
09:12
1
Сафонов провел 1-й сухой матч в сборной России после перехода в «ПСЖ» – впервые за 2 года
08:59
3
Названы условия Альбы для назначения в «Родину»
08:30
1
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Назван российский футболист, способный заиграть в «Барселоне»: «Умеет на поле практически все»
01:40
7
Двух чемпионов мира 2022 года не отпустили на прощальный матч Месси
01:18
2
Червиченко – о победе России над Ираном: «Лимит на легионеров начинает приносить плоды»
00:45
9
Роналду вступил в конфликт с тренером сборной Португалии после одного матча на скамейке запасных
00:30
5
Ямаль побил рекорд Рауля в сборной Испании
Вчера, 23:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+