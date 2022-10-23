Эрхан Масович - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Эрхан
|Фамилия
|Масович
|Команда
|Бохум
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нови Пазар
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Эрхан
|Фамилия
|Масович
|Команда
|Бохум
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нови Пазар
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Бохум
|0:2
|Шальке-04
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Вердер
|3:0
|Бохум
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Бавария
|3:0
|Бохум
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|08.02.2023
|1' - 90'
|Бохум
|1:2
|Боруссия
|Германия. Кубок, 1/8 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бохум
|17
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Бохум (Бохум)
|0:2
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|25.02.2023
|1' -90'
|Вердер (Бремен)
|3:0
|Бохум (Бохум)
|11.02.2023
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|3:0
|Бохум (Бохум)
|04.02.2023
|1' -90'
|Бохум (Бохум)
|5:2
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|69'
|28.01.2023
|46' -90'
|Майнц (Майнц)
|5:2
|Бохум (Бохум)
|72'
|25.01.2023
|1' -90'
|Байер (Леверкузен)
|2:0
|Бохум (Бохум)
|61'
|21.01.2023
|Был в запасе
|Бохум (Бохум)
|3:1
|Герта (Берлин)
|12.11.2022
|82' -90'
|Аугсбург (Аугсбург)
|0:1
|Бохум (Бохум)
|23.10.2022
|1' -90'
|Бохум (Бохум)
|2:1
|Унион (Берлин)
|15.10.2022
|1' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|4:1
|Бохум (Бохум)
|08.10.2022
|1' -90'
|Бохум (Бохум)
|3:0
|Айнтрахт (Франкфурт)
|01.10.2022
|35' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|4:0
|Бохум (Бохум)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Бохум (Бохум)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|10.09.2022
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|3:1
|Бохум (Бохум)
|73'
|03.09.2022
|1' -90'
|Бохум (Бохум)
|0:2
|Вердер (Бремен)
|26.08.2022
|1' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|1:0
|Бохум (Бохум)
|21.08.2022
|85' -90'
|Бохум (Бохум)
|0:7
|Бавария (Мюнхен)
|13.08.2022
|76' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|3:2
|Бохум (Бохум)
|06.08.2022
|1' -90'
|Бохум (Бохум)
|1:2
|Майнц (Майнц)