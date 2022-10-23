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    Эрхан Масович - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Эрхан
    Фамилия Масович
    Команда Бохум
    Состав Основной
    Родной город Нови Пазар
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 ноября 1998 (24 года)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Бохум 0:2 Шальке-04 Германия. Бундеслига, 23 тур
    25.02.2023 1' - 90' Вердер 3:0 Бохум Германия. Бундеслига, 22 тур
    11.02.2023 1' - 90' Бавария 3:0 Бохум Германия. Бундеслига, 20 тур
    08.02.2023 1' - 90' Бохум 1:2 Боруссия Германия. Кубок, 1/8 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бохум 17 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Бохум (Бохум) 0:2 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    25.02.2023 1' -90' Вердер (Бремен) 3:0 Бохум (Бохум)
    11.02.2023 1' -90' Бавария (Мюнхен) 3:0 Бохум (Бохум)
    04.02.2023 1' -90' Бохум (Бохум) 5:2 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    69'
    28.01.2023 46' -90' Майнц (Майнц) 5:2 Бохум (Бохум)
    72'
    25.01.2023 1' -90' Байер (Леверкузен) 2:0 Бохум (Бохум)
    61'
    21.01.2023 Был в запасе Бохум (Бохум) 3:1 Герта (Берлин)
    12.11.2022 82' -90' Аугсбург (Аугсбург) 0:1 Бохум (Бохум)
    23.10.2022 1' -90' Бохум (Бохум) 2:1 Унион (Берлин)
    15.10.2022 1' -90' Штутгарт (Штутгарт) 4:1 Бохум (Бохум)
    08.10.2022 1' -90' Бохум (Бохум) 3:0 Айнтрахт (Франкфурт)
    01.10.2022 35' -90' РБ Лейпциг (Лейпциг) 4:0 Бохум (Бохум)
    18.09.2022 Был в запасе Бохум (Бохум) 1:1 Кельн (Кельн)
    10.09.2022 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 3:1 Бохум (Бохум)
    73'
    03.09.2022 1' -90' Бохум (Бохум) 0:2 Вердер (Бремен)
    26.08.2022 1' -90' Фрайбург (Фрайбург) 1:0 Бохум (Бохум)
    21.08.2022 85' -90' Бохум (Бохум) 0:7 Бавария (Мюнхен)
    13.08.2022 76' -90' Хоффенхайм (Зинсхайм) 3:2 Бохум (Бохум)
    06.08.2022 1' -90' Бохум (Бохум) 1:2 Майнц (Майнц)
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