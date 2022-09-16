Максим Ляйтш - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Ляйтш
|Команда
|Майнц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эссен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 мая 1998 (24 года)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Ляйтш
|Команда
|Майнц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эссен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 мая 1998 (24 года)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Майнц
|1:0
|Хоффенхайм
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|24.02.2023
|Был в запасе
|Майнц
|4:0
|Боруссия
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Байер
|2:3
|Майнц
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Майнц
|3:1
|Аугсбург
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Майнц
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|1:0
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|24.02.2023
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|4:0
|Боруссия (Менхенгладбах)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|2:3
|Майнц (Майнц)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|3:1
|Аугсбург (Аугсбург)
|04.02.2023
|71' -90'
|Унион (Берлин)
|2:1
|Майнц (Майнц)
|28.01.2023
|68' -90'
|Майнц (Майнц)
|5:2
|Бохум (Бохум)
|25.01.2023
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|1:2
|Боруссия (Дортмунд)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:1
|Майнц (Майнц)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|1:1
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|16.09.2022
|1' -90'
|Майнц (Майнц)
|1:1
|Герта (Берлин)
|10.09.2022
|1' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|4:1
|Майнц (Майнц)
|04.09.2022
|1' -81'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|0:1
|Майнц (Майнц)
|27.08.2022
|1' -90'
|Майнц (Майнц)
|0:3
|Байер (Леверкузен)
|20.08.2022
|1' -90'
|Аугсбург (Аугсбург)
|1:2
|Майнц (Майнц)
|14.08.2022
|1' -90'
|Майнц (Майнц)
|0:0
|Унион (Берлин)
|06.08.2022
|1' -90'
|Бохум (Бохум)
|1:2
|Майнц (Майнц)