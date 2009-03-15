Иван Раделич - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Раделич
|Команда
|Сплит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 сентября 1980 (42 года)
|Рост
|190
|Вес
|85
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Раделич
|Команда
|Сплит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 сентября 1980 (42 года)
|Рост
|190
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Энерги
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2009
|1' -90'
|Энерги (Коттбус)
|3:0
|Байер (Леверкузен)
|16.05.2009
|46' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|2:0
|Энерги (Коттбус)
|13.05.2009
|Был в запасе
|Энерги (Коттбус)
|0:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|09.05.2009
|Был в запасе
|Энерги (Коттбус)
|1:3
|Бавария (Мюнхен)
|02.05.2009
|90' -90'
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|0:0
|Энерги (Коттбус)
|26.04.2009
|89' -90'
|Энерги (Коттбус)
|2:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|17.04.2009
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|4:0
|Энерги (Коттбус)
|11.04.2009
|1' -90'
|Энерги (Коттбус)
|2:1
|Арминия (Билефельд)
|04.04.2009
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:1
|Энерги (Коттбус)
|15.03.2009
|1' -90'
|Гамбург (Гамбург)
|2:0
|Энерги (Коттбус)
|07.03.2009
|1' -77'
|Энерги (Коттбус)
|1:3
|Герта (Берлин)
|28.02.2009
|1' -84'
|Бохум (Бохум)
|3:2
|Энерги (Коттбус)
|41'
|21.02.2009
|1' -90'
|Энерги (Коттбус)
|2:1
|Вердер (Бремен)
|15.02.2009
|1' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|1:1
|Энерги (Коттбус)
|08.02.2009
|1' -90'
|Энерги (Коттбус)
|3:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|31.01.2009
|1' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|2:0
|Энерги (Коттбус)
|13.12.2008
|1' -90'
|Байер (Леверкузен)
|1:1
|Энерги (Коттбус)
|06.12.2008
|1' -90'
|Энерги (Коттбус)
|0:3
|Штутгарт (Штутгарт)
|29.11.2008
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:3
|Энерги (Коттбус)
|54'
|22.11.2008
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|4:1
|Энерги (Коттбус)
|15.11.2008
|1' -90'
|Энерги (Коттбус)
|1:0
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|08.11.2008
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|3:0
|Энерги (Коттбус)
|01.11.2008
|Был в запасе
|Энерги (Коттбус)
|0:2
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|28.10.2008
|1' -90'
|Арминия (Билефельд)
|1:1
|Энерги (Коттбус)
|25.10.2008
|1' -90'
|Энерги (Коттбус)
|2:3
|Айнтрахт (Франкфурт)
|18.10.2008
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|1:0
|Энерги (Коттбус)
|05.10.2008
|1' -90'
|Энерги (Коттбус)
|1:2
|Гамбург (Гамбург)
|27.09.2008
|1' -90'
|Герта (Берлин)
|0:1
|Энерги (Коттбус)
|20.09.2008
|1' -90'
|Энерги (Коттбус)
|1:1
|Бохум (Бохум)
|13.09.2008
|Был в запасе
|Вердер (Бремен)
|3:0
|Энерги (Коттбус)
|31.08.2008
|1' -90'
|Энерги (Коттбус)
|0:1
|Боруссия (Дортмунд)
|22.08.2008
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:0
|Энерги (Коттбус)
|16.08.2008
|Был в запасе
|Энерги (Коттбус)
|0:3
|Хоффенхайм (Зинсхайм)