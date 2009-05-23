Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иван Раделич - статистика

Завершил карьеру
14 сентября 1980 (46)
#28 | Защитник
190 см | 85 кг
Босния и Герцеговина | Хорватия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Энерги
9
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Энерги
3 : 0
23.05.2009
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
2 : 0
16.05.2009
Энерги
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Энерги
0 : 1
13.05.2009
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Энерги
1 : 3
09.05.2009
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Карлсруэ
0 : 0
02.05.2009
Энерги
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Энерги
2 : 0
26.04.2009
Вольфсбург
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Шальке-04
4 : 0
17.04.2009
Энерги
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Энерги
2 : 1
11.04.2009
Арминия
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Айнтрахт
2 : 1
04.04.2009
Энерги
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Гамбург
2 : 0
15.03.2009
Энерги
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Энерги
1 : 3
07.03.2009
Герта
1' - 77'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Бохум
3 : 2
28.02.2009
Энерги
1' - 84'
41'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Энерги
2 : 1
21.02.2009
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Боруссия Д
1 : 1
15.02.2009
Энерги
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Энерги
3 : 1
08.02.2009
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хоффенхайм
2 : 0
31.01.2009
Энерги
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
1 : 1
13.12.2008
Энерги
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Энерги
0 : 3
06.12.2008
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия М
1 : 3
29.11.2008
Энерги
1' - 90'
54'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бавария
4 : 1
22.11.2008
Энерги
1' - 90'
Главные новости
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
ВидеоОрлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
4
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
3
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
3
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
2
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
ВидеоШнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
3
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
2
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
16
ФотоМесси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+