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    Иван Раделич - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Иван
    Фамилия Раделич
    Команда Сплит
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 сентября 1980 (42 года)
    Рост 190
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Энерги 9 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2009 1' -90' Энерги (Коттбус) 3:0 Байер (Леверкузен)
    16.05.2009 46' -90' Штутгарт (Штутгарт) 2:0 Энерги (Коттбус)
    13.05.2009 Был в запасе Энерги (Коттбус) 0:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    09.05.2009 Был в запасе Энерги (Коттбус) 1:3 Бавария (Мюнхен)
    02.05.2009 90' -90' Карлсруэ (Карлсруэ) 0:0 Энерги (Коттбус)
    26.04.2009 89' -90' Энерги (Коттбус) 2:0 Вольфсбург (Вольфсбург)
    17.04.2009 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 4:0 Энерги (Коттбус)
    11.04.2009 1' -90' Энерги (Коттбус) 2:1 Арминия (Билефельд)
    04.04.2009 Был в запасе Айнтрахт (Франкфурт) 2:1 Энерги (Коттбус)
    15.03.2009 1' -90' Гамбург (Гамбург) 2:0 Энерги (Коттбус)
    07.03.2009 1' -77' Энерги (Коттбус) 1:3 Герта (Берлин)
    28.02.2009 1' -84' Бохум (Бохум) 3:2 Энерги (Коттбус)
    41'
    21.02.2009 1' -90' Энерги (Коттбус) 2:1 Вердер (Бремен)
    15.02.2009 1' -90' Боруссия (Дортмунд) 1:1 Энерги (Коттбус)
    08.02.2009 1' -90' Энерги (Коттбус) 3:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    31.01.2009 1' -90' Хоффенхайм (Зинсхайм) 2:0 Энерги (Коттбус)
    13.12.2008 1' -90' Байер (Леверкузен) 1:1 Энерги (Коттбус)
    06.12.2008 1' -90' Энерги (Коттбус) 0:3 Штутгарт (Штутгарт)
    29.11.2008 1' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 1:3 Энерги (Коттбус)
    54'
    22.11.2008 1' -90' Бавария (Мюнхен) 4:1 Энерги (Коттбус)
    15.11.2008 1' -90' Энерги (Коттбус) 1:0 Карлсруэ (Карлсруэ)
    08.11.2008 Был в запасе Вольфсбург (Вольфсбург) 3:0 Энерги (Коттбус)
    01.11.2008 Был в запасе Энерги (Коттбус) 0:2 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    28.10.2008 1' -90' Арминия (Билефельд) 1:1 Энерги (Коттбус)
    25.10.2008 1' -90' Энерги (Коттбус) 2:3 Айнтрахт (Франкфурт)
    18.10.2008 1' -90' Кельн (Кельн) 1:0 Энерги (Коттбус)
    05.10.2008 1' -90' Энерги (Коттбус) 1:2 Гамбург (Гамбург)
    27.09.2008 1' -90' Герта (Берлин) 0:1 Энерги (Коттбус)
    20.09.2008 1' -90' Энерги (Коттбус) 1:1 Бохум (Бохум)
    13.09.2008 Был в запасе Вердер (Бремен) 3:0 Энерги (Коттбус)
    31.08.2008 1' -90' Энерги (Коттбус) 0:1 Боруссия (Дортмунд)
    22.08.2008 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 0:0 Энерги (Коттбус)
    16.08.2008 Был в запасе Энерги (Коттбус) 0:3 Хоффенхайм (Зинсхайм)
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