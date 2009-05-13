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Бундеслига 2026/2027
Энерги - Боруссия М
Энерги - Боруссия М: обзор матча 13 мая 2009
Энерги
13.05.2009, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Боруссия М
90'
Данте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Энерги - Боруссия М
Желтая карточка
Данте
ГОЛ! 0:1!
Данте
Желтая карточка
М. Кукилка
Желтая карточка
Д. Васильевич
Замена
Д. Васильевич
️️️️
Д. Серенсен
Замена
Я. Шао
️️️️
О. Бурча
Замена
С. Ривич
️️️️
С. Ангелов
Желтая карточка
Т. Левелс
Желтая карточка
Т. Рост
Желтая карточка
С. Ангелов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Энерги
25
Герхард Треммель
ВР
17
Даниэль Цибиг
ЛЗ
33
Марио Цвитанович
ЦЗ
16
Овидиу Бурча
ЦЗ
14
Саво Павичевич
ПЗ
4
Мариуш Кукилка
ЛП
7
Тимо Рост
ОП
13
Эрвин Скела
АП
20
Станислав Ангелов
АП
30
Бранко Елик
ЦФ
29
Деннис Серенсен
ЦФ
Главный тренер
Боян Прашникар
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
7
Пол Сталтери
ПЗ
8
Томаш Галашек
ЛП
10
Карим Матмур
ЦФ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Энерги
23
Томислав Пиплица
ВР
28
Иван Раделич
ЦЗ
25
Стивен Ривич
ЦП
20
Яйи Шао
ЦП
16
Марко Курт
ЦП
6
Душан Васильевич
ЦП
9
Эмиль Юла
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Себастьян Шахтен
ЛЗ
19
Томас Кляйне
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
17
Патрик Пауве
ЛП
22
Марко Марин
АП
27
Оливер Нойвилль
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Треммель
17
Цибиг
33
Цвитанович
16
Бурча
14
Павичевич
7
Рост
4
Кукилка
20
Ангелов
13
Скела
29
Серенсен
30
Елик
3-2-1-2
26
Бэйлли
28
Левелс
4
Брауверс
4
Данте
7
Сталтери
3
Дамс
8
Галашек
9
Колаутти
10
Матмур
20
Ангелов
25
Ривич
25
Ривич
20
Ангелов
16
Бурча
20
Шао
20
Шао
16
Бурча
29
Серенсен
6
Васильевич
6
Васильевич
29
Серенсен
22
Марин
22
Марин
Остались в запасе
Энерги
Боруссия М
23
Томислав Пиплица
ВР
9
Эмиль Юла
ЦФ
28
Иван Раделич
ЦЗ
16
Марко Курт
ЦП
Главный тренер
Боян Прашникар
27
Оливер Нойвилль
ЦФ
19
Томас Кляйне
ЦЗ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Себастьян Шахтен
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
17
Патрик Пауве
ЛП
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
23
Томислав Пиплица
ВР
9
Эмиль Юла
ЦФ
28
Иван Раделич
ЦЗ
16
Марко Курт
ЦП
Остались в запасе
27
Оливер Нойвилль
ЦФ
19
Томас Кляйне
ЦЗ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Себастьян Шахтен
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
17
Патрик Пауве
ЛП
Главный тренер
Боян Прашникар
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Энерги - Боруссия М
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Дармштадт
3 : 1
10.10.2026
Энерги
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Стадион дер Фройндшафт
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