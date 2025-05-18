Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Erik Schouten - статистика

Завершил карьеру
#4 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Виллем II
20
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
НАК Бреда
1 : 1
18.05.2025
Виллем II
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Виллем II
1 : 2
14.05.2025
Зволле
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Виллем II
1 : 2
09.05.2025
Хераклес
1' - 83'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НЕК
1 : 1
03.05.2025
Виллем II
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 0
27.04.2025
Виллем II
1' - 85'
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Виллем II
1 : 2
13.04.2025
Аякс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Херенвен
3 : 1
04.04.2025
Виллем II
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Виллем II
0 : 2
29.03.2025
Алмере Сити
1' - 90'
76'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 0
16.03.2025
Виллем II
1' - 88'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Виллем II
2 : 3
09.03.2025
Утрехт
1' - 82'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Спарта
4 : 0
02.03.2025
Виллем II
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Виллем II
1 : 3
15.02.2025
Гронинген
1' - 74'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
ПСВ
1 : 1
08.02.2025
Виллем II
1' - 90'
90'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Виллем II
0 : 2
02.02.2025
АЗ Алкмаар
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
26.01.2025
Виллем II
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Виллем II
1 : 1
18.01.2025
Фейеноорд
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Твенте
6 : 2
12.01.2025
Виллем II
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Виллем II
4 : 1
22.12.2024
НЕК
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Зволле
0 : 1
13.12.2024
Виллем II
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Виллем II
1 : 2
08.12.2024
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
2 : 0
30.11.2024
Виллем II
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Виллем II
2 : 2
24.11.2024
НАК Бреда
Был в запасе
Главные новости
Кисляк прокомментировал интерес «ПСЖ»
09:48
Кисляк сказал, завидует ли он Батракову, играющему в Лиге чемпионов
09:12
1
Сафонов провел 1-й сухой матч в сборной России после перехода в «ПСЖ» – впервые за 2 года
08:59
2
Названы условия Альбы для назначения в «Родину»
08:30
1
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Назван российский футболист, способный заиграть в «Барселоне»: «Умеет на поле практически все»
01:40
7
Двух чемпионов мира 2022 года не отпустили на прощальный матч Месси
01:18
1
Червиченко – о победе России над Ираном: «Лимит на легионеров начинает приносить плоды»
00:45
8
Роналду вступил в конфликт с тренером сборной Португалии после одного матча на скамейке запасных
00:30
5
Ямаль побил рекорд Рауля в сборной Испании
Вчера, 23:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+