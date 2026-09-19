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Heine Gikling Bruseth - статистика

Кристиансунд
#10 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Кристиансунд
1 : 3
19.09.2026
Русенборг
1' - 69'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Викинг
8 : 1
13.09.2026
Кристиансунд
1' - 46'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Кристиансунд
2 : 0
06.09.2026
Тромсе
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кристиансунд
17
0
2
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Кристиансунд
1 : 3
19.09.2026
Русенборг
1' - 69'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Викинг
8 : 1
13.09.2026
Кристиансунд
1' - 46'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Кристиансунд
2 : 0
06.09.2026
Тромсе
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
ХамКам
2 : 2
30.08.2026
Кристиансунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Фредрикстад
1 : 0
16.08.2026
Кристиансунд
1' - 90'
38'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.08.2026
Мольде
1' - 83'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Кристиансунд
1 : 2
25.07.2026
Старт
1' - 90'
90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Русенборг
3 : 0
12.07.2026
Кристиансунд
62' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Лиллестрем
1 : 2
20.05.2026
Кристиансунд
1' - 17'
14'
16'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Мольде
1 : 0
16.05.2026
Кристиансунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Сандефьорд
2 : 0
10.05.2026
Кристиансунд
1' - 89'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Кристиансунд
1 : 1
03.05.2026
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Олесунн
1 : 1
26.04.2026
Кристиансунд
1' - 89'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Кристиансунд
2 : 0
19.04.2026
Фредрикстад
1' - 90'
79'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Тромсе
2 : 0
11.04.2026
Кристиансунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Кристиансунд
0 : 3
06.04.2026
Буде-Глимт
1' - 80'
30'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Кристиансунд
3 : 2
15.03.2026
Бранн
1' - 90'
90'
81'
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