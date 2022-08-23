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    Амаду Онана - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Амаду
    Фамилия Онана
    Команда Эвертон
    Состав Основной
    Родной город Дакар
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 августа 2001 (21 год)
    Рост 195
    Стоимость:
    € 35,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Ноттингем Форест 2:2 Эвертон Англия. Премьер-лига, 26 тур
    01.03.2023 1' - 90' Арсенал 4:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 7 тур
    25.02.2023 1' - 82' Эвертон 0:2 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 25 тур
    2'
    18.02.2023 1' - 74' Эвертон 1:0 Лидс Англия. Премьер-лига, 24 тур
    13.02.2023 1' - 78' Ливерпуль 2:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эвертон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -90' Флитвуд (Флитвуд) 0:1 Эвертон (Ливерпуль)
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