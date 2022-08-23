Амаду Онана - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Амаду
|Фамилия
|Онана
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дакар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 августа 2001 (21 год)
|Рост
|195
Стоимость:
€ 35,00
млн
|Имя
|Амаду
|Фамилия
|Онана
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дакар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 августа 2001 (21 год)
|Рост
|195
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Ноттингем Форест
|2:2
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|1' - 90'
|Арсенал
|4:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|25.02.2023
|1' - 82'
|Эвертон
|0:2
|Астон Вилла
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|2'
|18.02.2023
|1' - 74'
|Эвертон
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|13.02.2023
|1' - 78'
|Ливерпуль
|2:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эвертон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Флитвуд (Флитвуд)
|0:1
|Эвертон (Ливерпуль)