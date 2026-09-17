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Лига 1 2025/2026
Команды
Марсель
Бамо Мейте
Статистика
€ 7 млн
Бамо Мейте - статистика
Марсель
20 июня 2001 (25)
#18 | Полузащитник
183 см
Кот-д'Ивуар
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, 1 тур
Бешикташ
4 : 1
17.09.2026
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
1 : 0
11.09.2026
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
2 : 3
06.09.2026
Париж
Был в запасе
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
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Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лорьян
25
0
2
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
0 : 2
17.05.2026
Гавр
73' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Лорьян
2 : 3
26.04.2026
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Лорьян
2 : 0
18.04.2026
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лион
2 : 0
12.04.2026
Лорьян
1' - 90'
88'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лорьян
1 : 1
05.04.2026
Париж
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Лорьян
2 : 1
14.03.2026
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
1 : 1
08.03.2026
Лорьян
1' - 90'
90'
55'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
2 : 2
01.03.2026
Осер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ницца
3 : 3
22.02.2026
Лорьян
46' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лорьян
2 : 0
15.02.2026
Анжер
86' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Брест
2 : 0
07.02.2026
Лорьян
1' - 90'
84'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
2 : 1
31.01.2026
Нант
1' - 74'
16'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ренн
0 : 2
24.01.2026
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Монако
1 : 3
16.01.2026
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лорьян
1 : 1
04.01.2026
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Страсбур
0 : 0
14.12.2025
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
1 : 0
07.12.2025
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Лорьян
3 : 1
30.11.2025
Ницца
1' - 85'
53'
84'
Франция. Лига 1, 13 тур
Нант
1 : 1
23.11.2025
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Лорьян
1 : 1
09.11.2025
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
3 : 0
02.11.2025
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Лорьян
1 : 1
29.10.2025
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
2 : 0
26.10.2025
Лорьян
1' - 46'
Франция. Лига 1, 8 тур
Лорьян
3 : 3
19.10.2025
Брест
1' - 90'
84'
Франция. Лига 1, 7 тур
Париж
2 : 0
03.10.2025
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
3 : 1
27.09.2025
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Гавр
1 : 1
21.09.2025
Лорьян
1' - 90'
3'
Франция. Лига 1, 4 тур
Марсель
4 : 0
12.09.2025
Лорьян
1' - 90'
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