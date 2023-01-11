Бамо Мейте - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Бамо
|Фамилия
|Мейте
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июня 2001 (21 год)
|Рост
|183
|Имя
|Бамо
|Фамилия
|Мейте
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июня 2001 (21 год)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Лион
|0:0
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Лорьян
|0:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 25 тур
|56'
|19.02.2023
|1' - 90'
|Лорьян
|3:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Нант
|1:0
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 23 тур
|09.02.2023
|1' - 90'
|Лорьян
|
1:2
(2:4)п
|Ланс
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|05.02.2023
|1' - 90'
|Лорьян
|0:0
|Анжер
|Франция. Лига 1, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лорьян
|7
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Лион (Лион)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|26.02.2023
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:1
|Осер (Осер)
|56'
|19.02.2023
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|3:0
|Аяччо (Аяччо)
|12.02.2023
|1' -90'
|Нант (Нант)
|1:0
|Лорьян (Лорьян)
|05.02.2023
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Анжер (Анжер)
|01.02.2023
|22' -90'
|Реймс (Реймс)
|4:2
|Лорьян (Лорьян)
|27.01.2023
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|90'
|14.01.2023
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|3:1
|Лорьян (Лорьян)
|11.01.2023
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:2
|Монако (Монако)
|01.01.2023
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|1:2
|Лорьян (Лорьян)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|1:2
|Лорьян (Лорьян)
|07.09.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|3:1
|Лион (Лион)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|5:2
|Лорьян (Лорьян)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)