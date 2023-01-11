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    Бамо Мейте - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Бамо
    Фамилия Мейте
    Команда Лорьян
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 июня 2001 (21 год)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Лион 0:0 Лорьян Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 1' - 90' Лорьян 0:1 Осер Франция. Лига 1, 25 тур
    56'
    19.02.2023 1' - 90' Лорьян 3:0 Аяччо Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 1' - 90' Нант 1:0 Лорьян Франция. Лига 1, 23 тур
    09.02.2023 1' - 90' Лорьян 1:2
    (2:4)п         		Ланс Франция. Кубок, 1/8 финала
    05.02.2023 1' - 90' Лорьян 0:0 Анжер Франция. Лига 1, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лорьян 7 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Лион (Лион) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    26.02.2023 1' -90' Лорьян (Лорьян) 0:1 Осер (Осер)
    56'
    19.02.2023 1' -90' Лорьян (Лорьян) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    12.02.2023 1' -90' Нант (Нант) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    05.02.2023 1' -90' Лорьян (Лорьян) 0:0 Анжер (Анжер)
    01.02.2023 22' -90' Реймс (Реймс) 4:2 Лорьян (Лорьян)
    27.01.2023 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:1 Ренн (Ренн)
    90'
    14.01.2023 Был в запасе Марсель (Марсель) 3:1 Лорьян (Лорьян)
    11.01.2023 1' -90' Лорьян (Лорьян) 2:2 Монако (Монако)
    01.01.2023 Был в запасе Анжер (Анжер) 1:2 Лорьян (Лорьян)
    15.10.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:0 Реймс (Реймс)
    09.10.2022 Был в запасе Брест (Брест) 1:2 Лорьян (Лорьян)
    07.09.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 3:1 Лион (Лион)
    04.09.2022 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 0:1 Лорьян (Лорьян)
    31.08.2022 Был в запасе Ланс (Ланс) 5:2 Лорьян (Лорьян)
    28.08.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
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