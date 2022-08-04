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    Марко Живкович - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Марко
    Фамилия Живкович
    Команда Партизан
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 мая 1994 (28 лет)
    Рост 173
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе Партизан 1:3 Шериф Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе Шериф 0:1 Партизан Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Партизан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 Был в запасе Партизан (Белград) 2:2 АЕК (Ларнака)
    04.08.2022 63' -90' АЕК (Ларнака) 2:1 Партизан (Белград)
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