Марко Живкович - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Живкович
|Команда
|Партизан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Живкович
|Команда
|Партизан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|Был в запасе
|Партизан
|1:3
|Шериф
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Шериф
|0:1
|Партизан
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Партизан
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|Был в запасе
|Партизан (Белград)
|2:2
|АЕК (Ларнака)
|04.08.2022
|63' -90'
|АЕК (Ларнака)
|2:1
|Партизан (Белград)