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    Оскар Фрауло - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Оскар
    Фамилия Фрауло
    Команда Боруссия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 декабря 2003 (19 лет)
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Боруссия 0:0 Фрайбург Германия. Бундеслига, 23 тур
    24.02.2023 Был в запасе Майнц 4:0 Боруссия Германия. Бундеслига, 22 тур
    12.02.2023 Был в запасе Герта 4:1 Боруссия Германия. Бундеслига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мидтьюлланд 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.08.2021 80' -89' Мидтьюлланд (Хернинг) 0:1 ПСВ (Эйндховен)
    03.08.2021 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 3:0 Мидтьюлланд (Хернинг)
    28.07.2021 Был в запасе Мидтьюлланд (Хернинг) 2:1 Селтик (Глазго)
    20.07.2021 Был в запасе Селтик (Глазго) 1:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
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