Оскар Фрауло - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Оскар
|Фамилия
|Фрауло
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 декабря 2003 (19 лет)
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Оскар
|Фамилия
|Фрауло
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 декабря 2003 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Боруссия
|0:0
|Фрайбург
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|24.02.2023
|Был в запасе
|Майнц
|4:0
|Боруссия
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Герта
|4:1
|Боруссия
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидтьюлланд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.08.2021
|80' -89'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:1
|ПСВ (Эйндховен)
|03.08.2021
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|3:0
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|28.07.2021
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Селтик (Глазго)
|20.07.2021
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|1:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)