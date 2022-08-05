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    Mitchell Roberts - статистика

    #43 | Защитник
    Имя Mitchell Roberts
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бирмингем Сити 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.12.2022 1' -90' Бернли (Бернли) 3:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    05.08.2022 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:1 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
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