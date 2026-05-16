Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 38 тур
Шотландия. Премьер-лига, 37 тур
Шотландия. Премьер-лига, 34 тур
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур