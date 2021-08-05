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    Vincent Marcel - статистика

    #61 | Нападающий
    Имя Vincent Marcel
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.08.2021 67' -89' Копенгаген (Копенгаген) 4:2 Локомотив (Пловдив)
    05.08.2021 65' -89' Локомотив (Пловдив) 1:1 Копенгаген (Копенгаген)
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