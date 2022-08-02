Морато - статистика
#91 | Защитник
|Имя
|Фелипе
|Фамилия
|Да Силва
|Команда
|Бенфика
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 июня 2001 (21 год)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 15,00
млн
|Имя
|Фелипе
|Фамилия
|Да Силва
|Команда
|Бенфика
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 июня 2001 (21 год)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Бенфика
|2:0
|Фамаликан
|Португалия. Примейра, 23 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Визела
|0:2
|Бенфика
|Португалия. Примейра, 22 тур
|15.02.2023
|Был в запасе
|Брюгге
|0:2
|Бенфика
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бенфика
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.02.2023
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Бенфика (Лиссабон)
|23.08.2022
|1' -90'
|Бенфика (Лиссабон)
|3:0
|Динамо (Киев)
|17.08.2022
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|0:2
|Бенфика (Лиссабон)
|02.08.2022
|1' -90'
|Бенфика (Лиссабон)
|4:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|77'