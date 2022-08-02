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    Морато - статистика

    #91 | Защитник
    Имя Фелипе
    Фамилия Да Силва
    Команда Бенфика
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 июня 2001 (21 год)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 15,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Бенфика 2:0 Фамаликан Португалия. Примейра, 23 тур
    25.02.2023 Был в запасе Визела 0:2 Бенфика Португалия. Примейра, 22 тур
    15.02.2023 Был в запасе Брюгге 0:2 Бенфика Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бенфика 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.02.2023 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 0:2 Бенфика (Лиссабон)
    23.08.2022 1' -90' Бенфика (Лиссабон) 3:0 Динамо (Киев)
    17.08.2022 1' -90' Динамо (Киев) 0:2 Бенфика (Лиссабон)
    02.08.2022 1' -90' Бенфика (Лиссабон) 4:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
    77'
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