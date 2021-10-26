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    Абдулайе Диалло - статистика

    #91 | Нападающий
    Имя Абдулайе
    Фамилия Диалло
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 января 1996 (27 лет)
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оренбург 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.10.2021 1' -46' Оренбург (Оренбург) 0:3 Динамо (Москва)
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