Фредрик Оппегард - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Фредрик
|Фамилия
|Оппегард
|Команда
|Гоу Эхед Иглс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осло
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Фредрик
|Фамилия
|Оппегард
|Команда
|Гоу Эхед Иглс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осло
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|66' - 90'
|Камбур
|4:1
|Гоу Эхед Иглс
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|26.02.2023
|1' - 76'
|Эммен
|2:2
|Гоу Эхед Иглс
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|19.02.2023
|78' - 90'
|Гоу Эхед Иглс
|2:0
|Твенте
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|12.02.2023
|1' - 77'
|Спарта
|2:1
|Гоу Эхед Иглс
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|05.02.2023
|46' - 90'
|Гоу Эхед Иглс
|1:0
|НЕК
|Голландия. Эредивизие, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гоу Эхед Иглс
|6
|0
|0
|0
|0
|ПСВ
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|66' -90'
|Камбур (Лиуварден)
|4:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|26.02.2023
|1' -76'
|Эммен (Эммен)
|2:2
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|19.02.2023
|78' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:0
|Твенте (Энсхеде)
|12.02.2023
|1' -77'
|Спарта (Роттердам)
|2:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|05.02.2023
|46' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:0
|НЕК (Неймеген)
|01.02.2023
|81' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|3:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|24.01.2023
|Был в запасе
|Эммен (Эммен)
|1:0
|ПСВ (Эйндховен)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Фортуна (Ситтард)
|2:2
|ПСВ (Эйндховен)
|07.01.2023
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|0:0
|Спарта (Роттердам)
|30.10.2022
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|3:0
|НЕК (Неймеген)
|16.10.2022
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|6:1
|Утрехт (Утрехт)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Херенвен (Херенвен)
|0:1
|ПСВ (Эйндховен)
|01.10.2022
|68' -90'
|Камбур (Лиуварден)
|3:0
|ПСВ (Эйндховен)
|13.08.2022
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:5
|ПСВ (Эйндховен)
|06.08.2022
|46' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|4:1
|Эммен (Эммен)