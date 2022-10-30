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    Фредрик Оппегард - статистика

    #35 | Защитник
    Имя Фредрик
    Фамилия Оппегард
    Команда Гоу Эхед Иглс
    Состав Основной
    Родной город Осло
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 августа 2002 (20 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 66' - 90' Камбур 4:1 Гоу Эхед Иглс Голландия. Эредивизие, 24 тур
    26.02.2023 1' - 76' Эммен 2:2 Гоу Эхед Иглс Голландия. Эредивизие, 23 тур
    19.02.2023 78' - 90' Гоу Эхед Иглс 2:0 Твенте Голландия. Эредивизие, 22 тур
    12.02.2023 1' - 77' Спарта 2:1 Гоу Эхед Иглс Голландия. Эредивизие, 21 тур
    05.02.2023 46' - 90' Гоу Эхед Иглс 1:0 НЕК Голландия. Эредивизие, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гоу Эхед Иглс 6 0 0 0 0
    ПСВ 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 66' -90' Камбур (Лиуварден) 4:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    26.02.2023 1' -76' Эммен (Эммен) 2:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    19.02.2023 78' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:0 Твенте (Энсхеде)
    12.02.2023 1' -77' Спарта (Роттердам) 2:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    05.02.2023 46' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:0 НЕК (Неймеген)
    01.02.2023 81' -90' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 3:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    24.01.2023 Был в запасе Эммен (Эммен) 1:0 ПСВ (Эйндховен)
    15.01.2023 Был в запасе Фортуна (Ситтард) 2:2 ПСВ (Эйндховен)
    07.01.2023 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 0:0 Спарта (Роттердам)
    30.10.2022 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 3:0 НЕК (Неймеген)
    16.10.2022 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 6:1 Утрехт (Утрехт)
    09.10.2022 Был в запасе Херенвен (Херенвен) 0:1 ПСВ (Эйндховен)
    01.10.2022 68' -90' Камбур (Лиуварден) 3:0 ПСВ (Эйндховен)
    13.08.2022 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:5 ПСВ (Эйндховен)
    06.08.2022 46' -90' ПСВ (Эйндховен) 4:1 Эммен (Эммен)
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