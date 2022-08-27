Марко Милованович - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Милованович
|Команда
|Альмерия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 августа 2003 (19 лет)
|Рост
|196
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Милованович
|Команда
|Альмерия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 августа 2003 (19 лет)
|Рост
|196
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альмерия
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.12.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|1:1
|Альмерия (Альмерия)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|12.09.2022
|90' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|0:1
|Осасуна (Памплона)
|05.09.2022
|77' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|90'
|27.08.2022
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|2:1
|Севилья (Севилья)