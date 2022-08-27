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    Марко Милованович - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя Марко
    Фамилия Милованович
    Команда Альмерия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 августа 2003 (19 лет)
    Рост 196
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Альмерия 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.12.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 1:1 Альмерия (Альмерия)
    17.09.2022 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    12.09.2022 90' -90' Альмерия (Альмерия) 0:1 Осасуна (Памплона)
    05.09.2022 77' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    90'
    27.08.2022 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 2:1 Севилья (Севилья)
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