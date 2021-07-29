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    Adrian Łyszczarz - статистика

    #33 | Полузащитник
    Имя Adrian Łyszczarz
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шленск 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.08.2021 Был в запасе Шленск (Вроцлав) 2:1 Хапоэль БШ (Беер-Шева)
    29.07.2021 90' -89' Шленск (Вроцлав) 3:3 Арарат (Ереван)
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