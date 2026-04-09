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Abdullah Hassoun - статистика

Аль-Рияд
#17 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Рияд
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Иттифак
2 : 3
09.04.2026
Аль-Рияд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Дамак
3 : 0
05.03.2026
Аль-Рияд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Рияд
0 : 1
26.02.2026
Аль-Ахли
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Холуд
0 : 2
19.02.2026
Аль-Рияд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Рияд
1 : 1
14.02.2026
Халидж
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Неом
1 : 0
06.02.2026
Аль-Рияд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Рияд
0 : 1
02.02.2026
Аль-Наср
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Нажма
1 : 1
28.01.2026
Аль-Рияд
57' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Рияд
1 : 1
25.01.2026
Аль-Хиляль
90' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Охдуд
2 : 2
21.01.2026
Аль-Рияд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Рияд
1 : 3
18.01.2026
Аль-Таавун
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Фат
3 : 1
13.01.2026
Аль-Рияд
1' - 78'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
1 : 1
10.01.2026
Аль-Фейха
1' - 61'
9'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
4 : 0
04.01.2026
Аль-Рияд
1' - 46'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
1 : 2
29.12.2025
Аль-Хазм
1' - 85'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
0 : 2
25.12.2025
Аль-Иттифак
1' - 87'
86'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
21.11.2025
Аль-Рияд
63' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Ахли
1 : 1
30.10.2025
Аль-Рияд
1' - 77'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Рияд
1 : 0
23.10.2025
Аль-Холуд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Халидж
4 : 1
19.10.2025
Аль-Рияд
Был в запасе
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