Юрий Железнов - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Железнов
|Команда
|Урал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Саранск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Железнов
|Команда
|Урал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Саранск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Спартак
|2:2
|Урал
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|27.02.2023
|Был в запасе
|Урал
|2:1
|Ростов
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|22.02.2023
|Был в запасе
|Ростов
|1:1
|Урал
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|14.02.2023
|79' - 90'
|Зенит
|1:1
|Урал
|Товарищеские матчи
|12.02.2023
|46' - 90'
|Локомотив
|2:1
|Урал
|Товарищеские матчи
|06.02.2023
|Был в запасе
|Урал
|1:1
|Зенит
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2023
|Был в запасе
|Урал (Екатеринбург)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|22.02.2023
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Урал (Екатеринбург)
|26.11.2022
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|1:2
|Урал (Екатеринбург)
|22.11.2022
|Был в запасе
|Урал (Екатеринбург)
|0:0
(5:4)п
|ЦСКА (Москва)
|20.10.2022
|59' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:3
|Урал (Екатеринбург)
|14.09.2022
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|2:1
|Урал (Екатеринбург)
|31.08.2022
|72' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|2:0
|Сочи (Сочи)