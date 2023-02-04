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    Халифа Аль-Давсари - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Халифа
    Фамилия Аль-Давсари
    Команда Аль-Хиляль
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 января 1999 (24 года)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2023 1' - 90' Реал 5:3 Аль-Хиляль Клубный чемпионат мира, Финал
    07.02.2023 1' - 66' Фламенго 2:3 Аль-Хиляль Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
    62'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аль-Хиляль 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2023 1' -90' Реал (Мадрид) 5:3 Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
    07.02.2023 1' -66' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:3 Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
    62'
    04.02.2023 Был в запасе Уидад Атлетик (Касабланка) 1:1
    (3:5)п    		 Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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