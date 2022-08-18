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    Кай Роулес - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Кай
    Фамилия Роулес
    Команда Хартс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 июня 1998 (24 года)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Хартс 3:0 Сент-Джонстон Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    19.02.2023 Был в запасе Мазервелл 2:0 Хартс Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хартс 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -90' Хартс (Эдинбург) 0:1 Цюрих (Цюрих)
    42'
    18.08.2022 1' -90' Цюрих (Цюрих) 2:1 Хартс (Эдинбург)
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