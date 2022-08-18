Кай Роулес - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Кай
|Фамилия
|Роулес
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июня 1998 (24 года)
|Рост
|183
|Имя
|Кай
|Фамилия
|Роулес
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июня 1998 (24 года)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Хартс
|3:0
|Сент-Джонстон
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Мазервелл
|2:0
|Хартс
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хартс
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|0:1
|Цюрих (Цюрих)
|42'
|18.08.2022
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Хартс (Эдинбург)