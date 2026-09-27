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МЛС 2026
Команды
Ди Си Юнайтед
Кай Роулес
Статистика
€ 1,50 млн
Кай Роулес - статистика
Ди Си Юнайтед
24 июня 1998 (28)
#15 | Защитник
183 см
Австралия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 3
27.09.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
23'
США. МЛС, 27 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 2
20.09.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
13.09.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
68'
США. МЛС, 25 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
10.09.2026
Коламбус
1' - 90'
57'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Товарищеские матчи. Сборные 2025
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Шотландия. Премьер-лига 2022/2023
Олимпиада 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ди Си Юнайтед
20
2
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 3
27.09.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
23'
США. МЛС, 27 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 2
20.09.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
13.09.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
68'
США. МЛС, 25 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
10.09.2026
Коламбус
1' - 90'
57'
США. МЛС, 19 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 2
02.08.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
26.07.2026
Торонто
1' - 80'
41'
79'
США. МЛС, 15 тур
Ди Си Юнайтед
4 : 4
24.05.2026
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 1
17.05.2026
Сент-Луис
1' - 90'
90'
США. МЛС, 13 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 3
14.05.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Нэшвилл
2 : 2
10.05.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 2
03.05.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Ди Си Юнайтед
3 : 2
26.04.2026
Орландо Сити
1' - 90'
90'
США. МЛС, 9 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 4
23.04.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Филадельфия Юнион
0 : 0
19.04.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
12.04.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Атланта Юнайтед
0 : 0
22.03.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Чикаго Файр
1 : 2
15.03.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 2
08.03.2026
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Остин
1 : 0
01.03.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 0
22.02.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
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