Статистика по турнирам

США. МЛС 2026 США. МЛС 2025 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Лига Европы 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2024/2025 Шотландия. Премьер-лига 2024/2025 Кубок Азии 2023 Лига конференций 2023/2024 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Шотландия. Премьер-лига 2023/2024 Лига Европы 2022/2023 Чемпионат мира 2022 Шотландия. Премьер-лига 2022/2023 Олимпиада 2020