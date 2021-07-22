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    Marko Zoćević - статистика

    #16 | Нападающий
    Имя Marko Zoćević
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сутьеска 1 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2021 26' -89' Маккаби (Тель-Авив) 3:1 Сутьеска (Никшич)
    51'
    22.07.2021 Был в запасе Сутьеска (Никшич) 0:0 Маккаби (Тель-Авив)
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