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    Jusef Erabi - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Jusef Erabi
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хаммарбю 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2021 Был в запасе Хаммарбю (Стокгольм) 2:0
    (3:4)п    		 Базель (Базель)
    19.08.2021 Был в запасе Базель (Базель) 3:1 Хаммарбю (Стокгольм)
    12.08.2021 Был в запасе Хаммарбю (Стокгольм) 5:1 Чукарички (Чукарички)
    05.08.2021 Был в запасе Чукарички (Чукарички) 3:1 Хаммарбю (Стокгольм)
    29.07.2021 89' -89' Марибор (Марибор) 0:1 Хаммарбю (Стокгольм)
    22.07.2021 90' -89' Хаммарбю (Стокгольм) 3:1 Марибор (Марибор)
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