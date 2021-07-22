|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хаммарбю
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2021
|Был в запасе
|Хаммарбю (Стокгольм)
|2:0
(3:4)п
|Базель (Базель)
|19.08.2021
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|3:1
|Хаммарбю (Стокгольм)
|12.08.2021
|Был в запасе
|Хаммарбю (Стокгольм)
|5:1
|Чукарички (Чукарички)
|05.08.2021
|Был в запасе
|Чукарички (Чукарички)
|3:1
|Хаммарбю (Стокгольм)
|29.07.2021
|89' -89'
|Марибор (Марибор)
|0:1
|Хаммарбю (Стокгольм)
|22.07.2021
|90' -89'
|Хаммарбю (Стокгольм)
|3:1
|Марибор (Марибор)